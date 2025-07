Paulo, O Apóstolo: use a hasthag #Tarso para comentar o episódio desta terça (15) Rapaz entra em debate com visitantes gregos e viaja para sua cidade natal Novidades|Do R7 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

Paulo vai a Tarso após conflito em Jerusalém Divulgação/Seriella Productions

No episódio de Paulo, O Apóstolo desta terça (15), Paulo (Murilo Cezar) entra em um debate com visitantes gregos em Jerusalém. Depois, é enviado para sua cidade natal, Tarso. Animada, Gabriela (Anna Melo) toma uma decisão por impulso.

Para não perder nenhum detalhe do episódio de Paulo, O Apóstolo e se conectar com outros fãs da série, use #Tarso para comentar sobre a série nas redes sociais.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto.

Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Atores descrevem seus personagens em Paulo, O Apóstolo:

A superprodução Paulo, O Apóstolo conta com um elenco de peso e personagens extremamente interessantes. Por isso, alguns atores da trama aceitaram o desafio de apresentar seus papéis ao público. Acompanhe! Divulgação/Seriella Productions