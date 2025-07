Paulo, O Apóstolo vai ao ar às 21h30; veja todas as mudanças da programação da RECORD nesta quarta (23) Emissora transmite o jogo entre Corinthians e Cruzeiro pela décima sexta rodada do Brasileirão, a partir das 19h; saiba mais Novidades|Do R7 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 ) twitter

No episódio, Paulo (Murilo Cezar) volta a Jerusalém com Barnabé (Fifo Benicasa) Divulgação/Seriella Productions

Nesta quarta (23), a superprodução Paulo, O Apóstolo vai ao ar a partir das 21h30 na tela da RECORD.

No episódio, Gabriela (Anna Melo) aceita um convite questionável de Rode (Michelle Batista). Enquanto isso, de volta a Jerusalém, Paulo (Murilo Cezar) e Barnabé (Fifo Benicasa) se reúnem com a igreja.

Os fãs da trama podem utilizar a #PauloEBarnabé para comentar o episódio.

Mais cedo, às 19h30, o Brasileirão toma conta da RECORD com mais um jogão entre Corinthians e Cruzeiro, que busca seguir na liderança do campeonato. Antes, às 18h15, o Jornal da RECORD, vem com as principais notícias do Brasil e do mundo com Mariana Godoy e Edu Ribeiro.

E depois de Paulo, O Apóstolo, o público acompanha mais um episódio de Reis — A Conquista, e mais um episódio inédito de Patrulha das Fronteiras, com Reinaldo Gottino.

Público lamenta a morte de Tiago:

Tiago (Thiago Piacentini), um dos doze homens escolhidos por Jesus, foi morto por Herodes (Charles Paraventi) em Paulo, O Apóstolo. O governador da Judeia também decretou a prisão de Pedro (Marcéu Pierrotti), deixando Paulo (Murilo Cezar), Barnabé (Fifo Benicasa) e os outros discípulos aflitos. No Twitter X, os internautas comentaram cada detalhe do episódio com a #AdeusTiago. Confira a repercussão!