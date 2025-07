Renato Chocair relembra gravações de Paulo, O Apóstolo no Rio Grande do Sul: ‘Guardarei para sempre no coração’ Ator interpreta Onésimo na superprodução Novidades|Do R7 13/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 02h00 ) twitter

Renato Chocair relembrou viagem para o Rio Grande do Sul para gravações de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Renato Chocair vive Onésimo em Paulo, O Apóstolo e relembrou as gravações da série no Rio Grande do Sul com alguns registros nas redes sociais. Na legenda da publicação, o artista afirmou: “Guardarei para sempre no coração esta memória sublime“.

Ao lado de parte do elenco, como Murilo Cezar e Anna Melo, o ator posou para fotos no alto do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. O momento encantou o protagonista, que deixou um comentário na postagem do colega. “Sensacional dividir essa experiência com vocês“, escreveu Murilo.

Confira:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Conversão e batismo de Saulo marcam o quarto episódio de Paulo, O Apóstolo; veja a repercussão

