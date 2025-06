Rodrigo Candelot vai viver Sêneca em Paulo, O Apóstolo: ‘Um prazer’ Personagem é filósofo e conselheiro de Nero Novidades|Do R7 30/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Candelot será Sêneca em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Rodrigo Candelot vai interpretar Sêneca, um filósofo em Paulo, O Apóstolo. O ator celebrou o novo trabalho com uma publicação nas redes sociais.

Rodrigo já esteve em outras produções da RECORD, como em Gênesis (2021), quando viveu Ibate e recentemente na quinta temporada de Reis, A Perseguição, como o sumo sacerdote Aimeleque.

Em seu perfil no Instagram, o ator definiu Sêneca. “Filósofo estoicista, poeta, senador, grande orador, tutor e posteriormente conselheiro do imperador Nero de Roma. Um prazer fazer esse personagem que já me tem ensinado bastante e ainda haverá muito de me ensinar”, escreveu.

Confira:

A superprodução Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo, e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco de Paulo, O Apóstolo destaca mensagem da série:

Publicidade 1 / 23 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto Paulo, O Apóstolo estreia no dia 28 de maio, exclusivamente no Univer Vídeo e, em julho, na tela da RECORD. Parte do elenco da superprodução detalhou o que o público pode esperar da trama. Confira: Divulgação/Seriella Productions