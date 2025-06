Velson D’Souza destaca a grandiosidade de Paulo, O Apóstolo: ‘Impressionado com a estrutura’ Estreante em produções bíblicas, ator viverá o discípulo Tito, que sofre perseguição após se converter ao Cristianismo Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

Velson D'Souza vive Tito em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Estreante em produções bíblicas, o ator Velson D’Souza encara o desafio de viver Tito em Paulo, O Apóstolo, que já está disponível no Univer Vídeo e no dia 7 de julho ganha a tela da RECORD.

Ao site oficial, Velson revelou que o discípulo de Paulo (Murilo Cezar) é um gentio da Antioquia que sofre perseguição após se converter ao Cristianismo. “O Tito não é judeu, é grego, e passa a seguir Paulo em suas missões. Os dois são muito próximos, quase uma relação de pai e filho. Ele se espelha muito em como o apóstolo lida com cada situação e quer encontrar o seu propósito”, adiantou o ator.

Velson ainda destacou a relação de Tito com o protagonista: “Paulo é o responsável por grande parte dessa expansão do Cristianismo, de trazer os gentios. E acho que é um dos grandes ensinamentos de Jesus, de que não há barreiras para a fé. Acredito que uma das grandes funções do personagem seja essa, de que não importa quem você seja, Jesus vai te dar a mão”, refletiu.

Infraestrutura que impressiona

Novato na emissora, o ator elogiou a postura do protagonista Murilo Cezar. Os dois já se conheciam do meio artístico, mas nunca haviam trabalhado juntos: “Ele foi muito acolhedor, o que torna fácil [a relação]. Ele me deu a mão e falou: ‘Olha, se você precisar, este é meu número, vamos conversar’. O Murilo tem essa preocupação com cada um, não só comigo. É muito aberto e merece todos os elogios porque é muito agregador”.

A experiência na série tem sido enriquecedora para Velson, que ficou surpreso com a grandiosidade da superprodução: “Estou muito impressionado com a estrutura que a Seriella Productions tem, com a velocidade e qualidade de tudo, de como as pessoas dominam o que estão fazendo. O ambiente é muito bom de trabalhar. A equipe técnica e os diretores são muito acolhedores, dão toda a assessoria que a gente precisa e nos ajudam bastante”.

Animado, o ator está na expectativa para ver a jornada de Paulo chegar ao público: “As pessoas vão assistir ao que Paulo deixou para trás para seguir com sua missão. Foram muitas provações e ele continuou, é uma resiliência em nome daquilo que acredita”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo, e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

