Thiago Coutinho está no elenco de Paulo, O Apóstolo como Nicolau Ator é mais um nome confirmado na superprodução que estreia em julho na RECORD Novidades|Do R7 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 )

Thiago Coutinho vive Nicolau em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Paulo, O Apóstolo estreia no dia 7 de julho na RECORD e o público vai conhecer Nicolau, interpretado por Thiago Coutinho em seu primeiro trabalho na emissora.

Em publicação nas redes sociais, o ator adiantou um pouco sobre o personagem e celebrou a participação na superprodução.

“Na série Paulo, o Apóstolo, dou vida a Nicolau. Prosélito de Antioquia, um convertido, alguém que veio de fora e foi acolhido entre os primeiros seguidores. Nicolau chega de mansinho para trilhar essa trajetória com coragem e fé. Com o coração cheio de gratidão, agradeço por essa oportunidade tão especial. Um projeto lindo, com direção-geral de Léo Miranda e roteiro da Cristiane Cardoso. Meu muito obrigado à equipe técnica e todos que, com muito carinho e dedicação, fazem a ‘roda girar’”, escreveu.

Confira:

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em julho na tela da RECORD.

Elenco comenta gravações no Rio Grande do Sul:

