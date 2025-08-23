Thiago Piacentini reflete sobre personagem em Paulo, O Apóstolo: ‘Um dos maiores presentes que recebi’
Ator compartilhou agradecimento pelo trabalho em postagem nas redes sociais
Thiago Piacentini revelou que o apóstolo Tiago foi um personagem de significado “especial” em sua trajetória. O ator de Paulo, O Apóstolo compartilhou uma postagem em seu perfil no Instagram celebrando o trabalho na série.
O artista já tinha contado em entrevista ao site oficial que seu nome foi escolhido em homenagem à personalidade bíblica. Nas redes sociais, ele também agradeceu a parceria da equipe e dos colegas de elenco. “Felicidade imensa”, resumiu.
Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.
