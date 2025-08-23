Thiago Piacentini reflete sobre personagem em Paulo, O Apóstolo: ‘Um dos maiores presentes que recebi’ Ator compartilhou agradecimento pelo trabalho em postagem nas redes sociais Novidades|Do R7 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

Thiago Piacentini celebrou trabalho em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Thiago Piacentini revelou que o apóstolo Tiago foi um personagem de significado “especial” em sua trajetória. O ator de Paulo, O Apóstolo compartilhou uma postagem em seu perfil no Instagram celebrando o trabalho na série.

O artista já tinha contado em entrevista ao site oficial que seu nome foi escolhido em homenagem à personalidade bíblica. Nas redes sociais, ele também agradeceu a parceria da equipe e dos colegas de elenco. “Felicidade imensa”, resumiu.

Confira:

Ator compartilhou postagem agradecendo a parceria dos colegas de elenco e equipe Reprodução/Instagram

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja sete curiosidades sobre os bastidores de gravação da Arena das Feras:

