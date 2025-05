Rafa Brites e Felipe Andreoli conhecem os bastidores da Mansão Power | Power Couple

Rafa Brites e Felipe Andreoli viram como funciona a Mansão Power por trás das câmeras. Eles acompanharam as filmagens e viram um pouco a rotina dos casais de um local privilegiado: atrás de um dos espelhos da Mansão. Além disso, Rafa revelou um segredo: onde fica armazenada a comida dos participantes. E mostrou, inclusive, o leite de aveia do Esdras, alvo de discórdia do Power Couple. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!