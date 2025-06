Felipe Andreoli revela rotina como apresentador do Power Couple

Na Suíte Ultra Power desta semana, Felipe Andreoli compartilhou como é a rotina dele e de Rafa Brites como apresentadores do Power Couple. Além disso, a apresentadora comentou como está sendo trabalhar com o marido.



