Rafa Brites e Felipe Andreoli relembram os momentos mais marcantes da temporada | Power Couple

Faltando uma semana para a grande final do Power Couple, Rafa Brites e Felipe Andreoli escolheram os seus momentos marcantes da temporada. O casal de apresentadores relembrou desde provas, como a última Prova do Homens e também o jeito que Ana Paula reagia nos desafios, como também acontecimentos na Mansão Power, como a briga entre Dhomini e Carol e o aniversário de Kadu. Confira!



