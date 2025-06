Rafa Brites e Felipe Andreoli encaram a gangorra da Prova dos Casais | Power Couple

Rafa Brites e Felipe Andreoli abriram mais uma vez as portas de seus camarins para contar sobre como se sentiram na primeira semana do Power Couple. O casal também comentou as provas desse ciclo e chegaram a encarar a balança do desafio dos casais. Andreoli falou, ainda, sobre os seis votos que Tali e Rafa levaram na formação da DR falsa.



