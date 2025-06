Rafa Brites e Felipe Andreoli revelam quais foram suas provas favoritas da temporada | Power Couple

O Power Couple está na reta final, por isso Rafa Brites e Felipe Andreoli fizeram um ranking das melhores provas da sétima temporada. O casal de apresentadores destacou o desafio de queda livre que os maridos tiveram que enfrentar, as mulheres comendo barata e ovo podre e, por fim, a primeira prova de choque. Confira!



