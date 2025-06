Alfinetadas, deboches e reviravolta! Veja como foi a formação da oitava DR do Power Couple Após a votação, as Esferas do Poder chegaram com tudo e mudaram os rumos da competição

Novidades|Do R7 19/06/2025 - 10h04 (Atualizado em 19/06/2025 - 10h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share