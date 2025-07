Sétima formação da DR

A estreia do casal em DR's aconteceu somente na sétima semana, e justamente ao lado dos únicos aliados que sobraram no jogo. Nat e Eike sofreram muito com a perda de vários amigos ao longo da temporada, e sentiram o baque no debut da berlinda, quando receberam cinco votos do grupo rival

Reprodução/PlayPlus