Quebra-Biscoitos

Dessa vez, a dinâmica explosiva do Power Couple teve como tema os "biscoiteros" da temporada. Ou seja, os casais precisavam escolher qual dupla mais tentava aparecer e, ao justificar a escolha, deveriam quebrar um biscoito do pote dos oponentes. A cada apontamento, o bate-boca correu solto entre os participantes e, no final, quem sobrasse com mais biscoitos no pote ficaria com as Esferas do Poder. Sorteados, Nat e Eike levaram a melhor

Reprodução/RECORD