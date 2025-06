Vitória-régia, ator falido e miss

A primeira grande treta de Everton aconteceu logo após o Quebra-Power, quando foi chamado de vitória-régia por Victor. Eles brigaram na dinâmica, e as esposas calaram a boca dos maridos com as mãos. Ao retornar para a Mansão, Neguinho percebeu que o rival continuava falando dele, e não aguentou. Chamou Victor de ator falido, bateu boca com Rayanne, e pegou balde e esfregão para a miss lavar o banheiro. Dhomini tirou o amigo da treta e o acalmou. Emilyn estava tomando banho, e chegou assustada no fim do barraco

Reprodução/RECORD