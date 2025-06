Gretchen X Talira

Após uma fala da produtora de eventos no primeiro Quebra-Power, a cantora decidiu que ela seria sua arque-inimiga. Desde então, a Rainha do Rebolado fez questão de alimentar uma discórdia icônica com a loira que, por sua vez, não via sentido no rancor acumulado. Antes de deixar o programa, contudo, Gretchen resolveu as coisas com Tali e, mesmo assim, deixou claro que ela ainda seria sua opção de voto

Reprodução/RECORD