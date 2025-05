A moda acolhe diferentes tipos de personalidade, prova disso é o estilo do casal de apresentadores do Power Couple Brasil. Rafa Brites e Felipe Andreoli conseguem brincar com os looks conforme a ocasião, estão sempre confortáveis e impecáveis. Nesta semana, eles foram do moderno ao clássico com peças marcantes. Se liga!

Reprodução/Instagram