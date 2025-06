Fim da amizade?

Com Adriana e Dhomini já na berlinda devido ao saldo da sexta semana, Cris e Kadu não queriam votar no grupo que os acolheu, e por isso, tiveram que decidir entre Ana e Antony, e Nat e Eike. O casal 'blindado' já tinha salvado Cris e Kadu de uma berlinda com as Esferas do Poder, então, indicaram Nat e Eike. O ator e a influenciadoras ficaram chocados, pois se consideravam muito amigos da atleta e de Moliterno. O ex-ator mirim passou a apontar os ex-aliados em Quebra-Powers

Reprodução/PlayPlus