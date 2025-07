Puro suco do entretenimento

"Grudados" e com pouca mobilidade, os companheiros de vida deram tudo de si para transformar laranjas em suco sem usar as mãos. Ao recolher uma fruta por vez, eles precisaram atravessar um circuito e ativar uma máquina extratora da bebida até que a marca do recipiente fosse atingida. Por estratégia, Gretchen e Esdras se isentaram da atividade e, com o menor tempo, Nat e Eike venceram

Reprodução/RECORD