Victor e Rayanne

As dificuldades começaram logo no início e o ator demorou mais do que imaginava no primeiro cadeado. Quando ouviu a contagem regressiva do apresentador, ele percebeu que não conseguiria abrir todos a tempo e antes mesmo de o jato ser ativado, ele correu e abraçou a amada. Emocionada, a atriz revelou a verdade sobre a missão e eles comemoraram a vitória. Melhorando a situação, Andreoli lembrou que o casal ganhou um bônus de R$ 10 mil graças a Herança da DR deixada por Cris e Kadu

Reprodução/RECORD