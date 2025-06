Educação ou falsidade?

Ao levarem o primeiro voto da noite, Nat e Eike relembraram a acusação que receberam de Tali e Rafa no último Quebra-Power. "Me apontaram como falso por eu ter feito um 'fair play", disparou o ator. A produtora não gostou do argumento e retrucou: "Quer dar uma de 'bonzinho". Com isso, o barraco foi armado com sucesso

Reprodução/RECORD