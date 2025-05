Quem procura, acha!

Acostumado a zoar com a cara dos amigos, Eros foi vítima de diversas trollagens dos amigos. Carol, Radamés, Tali, Rafa adoravam pregar peças no humorista. Já deixaram ele preso no banheiro com uma barricada de objetos na porta, deram susto se escondendo em uma mala, e até montaram um 'boneco' com peças de roupa para pegar Eros de surpresa

Reprodução/PlayPlus