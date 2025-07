Cashback!

Graças ao presente que receberam de Silvia e André, Tali e Rafa poderiam receber de volta o valor da aposta caso não tivessem sucesso na primeira prova do ciclo. Considerando a garantia do cashback, a produtora deu "all in" no mozão com R$ 39 mil. Para melhorar a situação do casal, o repórter se deu bem na missão e o casal disparou para o primeiro lugar no ranking dos saldos

Reprodução/RECORD