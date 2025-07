Mais um resultado de DR emocionante abalou as estruturas do Power Couple. Na madrugada desta setxa (4), os casais que chegaram no top 4 da competição comemoraram a conquista após a eliminação de Nat e Eike. Antes de anunciarem o resultado, Rafa Brites e Felipe Andreoli revelaram que essa berlinda bateu o recorde de votações do público na temporada; se liga!

Reprodução/RECORD