Divididas entre cérebro e coração, as esposas precisaram de muita sintonia com o marido para se darem bem na oitava Prova das Mulheres do Power Couple. Além disso, elas testaram suas habilidades de arremesso e teve "mozão" que não escondeu a decepção com o resultado. No final, uma reviravolta mudou os rumos da competição; se liga!

Reprodução/RECORD