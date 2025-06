Catapultando os rivais

No Quebra-Power, os casais precisaram indicar qual dupla eles gostariam de mandar para fora da competição. Cheios de justificativas e mágoas antigas, os apontamentos tomaram conta da dinâmica e o bate-boca foi certeiro. No meio das discussões, Dhomini confessou que se identifica com Carol, mas a judoca não aceitou. No final, Tali e Rafa foram sorteados para levar as Esferas do Poder

Reprodução/RECORD