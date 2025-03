Amapazão: 4º rodada do campeonato é marcado por mudança na ponta de cima da tabela Equipe do Trem assume a liderança do campeonato após Independente empatar jogo com o Cristal. A locomotiva está na frente em saldo de gols. TV Equinócio|Do R7 31/03/2025 - 15h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h28 ) twitter

Divulgação TV Equinócio Fotos: Lucas Fotos

O Amapazão está na 4ª rodada com jogos decisivos que já dão forma à tabela de classificação. No último, que ocorreu no sábado (29), o time do Independente empatou com a equipe do Cristal pelo placar de 2×2, no Estádio Milton de Souza Corrêa – Zerão. O Carcará continua invicto, mas perdeu o 100% de aproveitamento.

O jogo começou acirrado pelas 2 equipes. O atacante Tharcio abriu para o “Dragão” aos 10 min (1º tempo), mas Pablo empatou para o “Carcará” logo em seguida (13 min).

No 2º tempo, logo aos 3 min, o atacante Tony Love ampliou para o Cristal. Porém, com o jogo em aberto e muito disputado, o lateral Gabriel empatou aos 9 min.

Com o resultado, o Independente permanece na 2ª posição da Tabela, enquanto a equipe do Cristal continua na penúltima posição (7º).

A 4ª rodada também foi marcada pela 2ª goleada tomada pelo Santana no campeonato, após perder para a equipe do Santos por 4×0, na quinta-feira (27) no estádio Zerão. O Santana está atolado na lanterna, enquanto o Santos subiu na classificação, em 3º, com um jogo a mais que seu concorrente direto, o Oratório, que está em 4º.

O Trem assumiu a liderança no começo da rodada em um clássico contra o Ypiranga, onde a Locomotiva sobrou na vitória por 2×0, deixando o Clube da Torre em 6º. A locomotiva também está invicta.

A 4ª rodada encerra nesta segunda-feira (31) com o jogo entre Oratório e Portuguesa. A Lusa do Muca surpreende no campeonato, ocupando o 5º lugar.

Onde assistir

TV Equinócio – Record Canal 10.1 (sinal aberto) no Amapá, YouTube via TV Equinócio e FAF TV , Playplus, Equinócio FM (99.1 e no Portal Equinócio Play)

Matéria por: Caio Coutinho.