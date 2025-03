Carnaval em Macapá é sucesso de público TV Equinócio | RECORD transmitiu os desfiles ao vivo em TV aberta para todo o estado do amapá Norte|Do R7 12/03/2025 - 11h29 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h32 ) twitter

Divulgação TV Equinócio

Um show de cores e brilhos, imagens que fizeram parte do espetáculo promovido pelas escolas de samba na avenida em um dos maiores carnavais do norte do brasil. Na apoteose da Amazônia, dez agremiações, seis do grupo especial e quatro da divisão de acesso, se apresentaram para quase cinco mil pessoas em duas noites de desfiles.

Com mais de cinquenta anos de história, o grêmio recreativo Piratas Estilizados se tornou a escola campeã do Carnaval 2025, aqui em Macapá, encerrando um jejum de quase três décadas sem título. Mas o anúncio do resultado foi repleto de confusão, o dia da apuração ficou marcado pela revolta de integrantes de outras escolas com as notas dos jurados.

No grupo de acesso, a Unidos do Buritizal foi a grande vencedora. A TV Equinócio | Record, no Amapá, transmitiu todos os desfiles ao vivo. O carnaval do meio do mundo, como é conhecida a festa, é realizado desde 1963 e, atualmente, é referência na região, atraindo turistas nacionais e de diversos outros países, principalmente da Guiana Francesa.

