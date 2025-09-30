Arena RECORD Beach Tennis movimenta a Ponta Negra em três dias de esporte e diversão Evento aconteceu nos dias 26, 27 e 28 de setembro, com jogos transmitidos ao vivo pela RECORD Manaus e no YouTube

Divulgação RECORD Manaus

A Praia da Ponta Negra foi palco da 3ª edição da Arena RECORD Beach Tennis, realizada nos dias 26, 27 e 28 de setembro. O evento celebrou a modalidade esportiva em um dos cenários mais conhecidos de Manaus, unindo competição, lazer e entretenimento.

O domingo (28) trouxe um grande destaque: os jogos da manhã foram transmitidos ao vivo pela RECORD Manaus, no canal 15.1, e pelo YouTube, levando a emoção da quadra para ainda mais pessoas. Além disso, a área do evento ganhou movimento extra com as ações especiais, que aproximaram o público de suas marcas em uma atmosfera de descontração e interatividade.

Com partidas eletrizantes, atrações musicais, serviços gratuitos de bem-estar e uma praça de alimentação variada, a Arena RECORD Beach Tennis consolidou-se como um dos grandes encontros esportivos e culturais da capital amazonense.

