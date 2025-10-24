RECORD Manaus promove dia de autocuidado e conscientização no outubro Rosa Ação especial reuniu colaboradoras em atividades de bem-estar e roda de conversa sobre prevenção ao câncer de mama

Divulgação RECORD Manaus

Em celebração ao outubro Rosa, a RECORD Manaus realizou, na última quarta-feira, uma ação especial voltada às colaboradoras da emissora. O evento teve como objetivo promover momentos de autocuidado, conscientização e valorização da saúde da mulher.

Durante a manhã, a equipe da educadora e podologista Ellen Freitas esteve presente oferecendo serviços de designer de sobrancelhas, reflexologia podal e esmaltação express. As atividades proporcionaram momentos de relaxamento e incentivo ao cuidado pessoal, fortalecendo a importância de reservar tempo para si.

No período da tarde, a programação contou com uma roda de conversa com a médica oncologista Dra. Najla Pinheiro, que abordou o tema “Prevenir é um gesto diário”. O encontro destacou a relevância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de incentivar hábitos saudáveis e a atenção constante à própria saúde.

Com essa iniciativa, a Record Manaus reforça seu compromisso em cuidar de quem faz parte da emissora, incentivando práticas de bem-estar e reforçando a mensagem de que prevenir também é um ato de amor e cuidado com a vida.