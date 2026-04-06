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RECORD Manaus celebra a Páscoa com ação especial para colaboradores

Entrega de ovos reforça valores de união, reconhecimento e bem-estar no ambiente de trabalho

Record Manaus|Do R7

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Divulgação RECORD Manaus

Na última quinta-feira (02), a RECORD Manaus promoveu uma ação especial de Páscoa voltada aos colaboradores da emissora. A iniciativa contou com a distribuição de ovos de chocolate, proporcionando um momento de integração, leveza e valorização das equipes.

A ação foi realizada nas dependências da empresa e reuniu profissionais de diferentes setores, fortalecendo o clima organizacional e incentivando a convivência entre os times.


Mais do que um gesto simbólico, a iniciativa teve como objetivo reforçar o verdadeiro significado da Páscoa, associado à renovação, união e partilha. A entrega dos ovos representou também o reconhecimento ao trabalho desenvolvido diariamente pelos colaboradores.

A RECORD Manaus segue investindo em ações internas que contribuem para o bem-estar, a motivação e o fortalecimento de um ambiente de trabalho positivo e colaborativo.

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