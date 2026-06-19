RECORD Manaus completa 7 anos com programação especial Emissora reuniu equipes em comemoração integrada, premiações aos espectadores e os três programas locais dedicados à trajetória da afiliada no Amazonas

Divulgação RECORD Manaus

A RECORD Manaus completou 7 anos de história com uma celebração à altura da sua trajetória. A data foi marcada por uma programação comemorativa construída de forma integrada entre todos os setores da emissora, reunindo colaboradores, premiações ao espectadores e ações que celebraram o time que faz a RECORD acontecer no Amazonas.

No ar, a data ganhou ainda mais destaque: os três programas locais foram dedicados à história da emissora, com participação ativa dos telespectadores e valorização dos momentos que marcaram os sete anos de RECORD no estado. A iniciativa reforça o compromisso da emissora com o jornalismo regional e com o público amazonense que acompanha e constrói essa história junto com a equipe.

‌



Com sete anos de atuação, a RECORD Manaus consolida sua presença como uma das principais referências em comunicação no Amazonas, levando informação, entretenimento e identidade regional a telespectadores de todo o estado.