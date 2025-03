Mulheres da RECORD Manaus têm dia especial de autocuidado e bem-estar Colaboradoras da emissora participaram de um dia dedicado ao relaxamento, beleza e autoestima Record Manaus|Do R7 11/03/2025 - 14h20 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Manaus

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a RECORD Manaus preparou um momento especial para as colaboradoras na última segunda-feira, dia 10/03, proporcionando um dia inteiro voltado ao bem-estar e à valorização da autoestima.

A programação começou pela manhã com uma sessão de massagem corporal, promovida pelo parceiro Mayclinic, garantindo momentos de descanso e relaxamento. Após o almoço, as participantes tiveram um bate-papo enriquecedor e uma aula de automaquiagem com a maquiadora e esteticista Andreza Marinho. Durante a atividade, as mulheres receberam dicas práticas de cuidados com a pele e técnicas para realçar sua beleza natural.

Para encerrar o dia, cada colaboradora participou de uma mini sessão de fotos, registrando o brilho e a confiança renovada após essa experiência única. Além disso, foram distribuídos mimos de alguns parceiros, tornando o momento ainda mais especial.

A RECORD Manaus acredita que sentir-se bem consigo mesma é essencial para a qualidade de vida e o desempenho profissional. A iniciativa reforça o compromisso da emissora com suas colaboradoras, reconhecendo sua importância e proporcionando momentos de cuidado e valorização. Afinal, autoestima e bem-estar são fundamentais para que cada mulher continue brilhando dentro e fora do ambiente de trabalho.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação RECORD Manaus