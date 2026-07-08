RECORD MANAUS – A emissora que é a cara do amazonense  

Divulgação RECORD Manaus

A RECORD Manaus, atualmente no canal 15.1, é a emissora que traduz o Amazonas na tela. Desde sua inauguração, em 2019, a emissora vem construindo uma trajetória sólida, marcada pelo crescimento em audiência, relevância e proximidade com o público.

Antes presente em outro canal, a marca evoluiu para um novo momento com a migração para o 15.1, ampliando sua presença e reforçando seu compromisso de estar cada vez mais perto do telespectador amazonense.

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Com um time de apresentadores de peso, os programas locais transitam do jornalismo ao entretenimento que é marca da RECORD Manaus.

A programação começa cedo com o Amazonas no Ar, apresentado por Larissa Santiago, a partir das 6h30 (horário local). O programa leva ao público as primeiras informações do dia, com notícias em tempo real, atualizações do trânsito da capital e forte interação com os telespectadores.

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Na sequência, a partir das 10h50, o Balanço Geral Manaus, comandado por Allison Mota, conecta informação e entretenimento em um formato dinâmico e próximo da população. O programa traz reportagens exclusivas, denúncias, flagrantes e temas que impactam diretamente o dia a dia das comunidades.

Aos sábados, a partir das 12h, o programa ganha uma edição especial, mantendo o ritmo leve e popular, com prestação de serviço, quadros de entretenimento e conteúdos que aproximam ainda mais a emissora do público.

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Encerrando a programação local, de segunda a sexta, às 17h50, o Amazonas Record, apresentado por Natalia Teodoro, leva ao público um jornalismo completo e diversificado. O telejornal reúne notícias de polícia, cotidiano, oportunidades de emprego e séries especiais, conectando o telespectador aos principais acontecimentos do estado.

Mais do que informar, a RECORD Manaus vive, sente e vibra junto com o seu público. Sua programação reflete a diversidade, a cultura e a identidade do povo amazonense, consolidando uma relação de confiança construída diariamente.

RECORD Manaus. Canal 15.1. Tem a sua cara.