RECORD Manaus recebe ação do Sesc para credenciamento de colaboradores Iniciativa reforça o compromisso com qualidade de vida e bem-estar das equipes

Divulgação RECORD Manaus

Na última terça-feira (01/04), a RECORD Manaus recebeu uma ação especial em parceria com o SESC para o credenciamento de colaboradores e parceiros da emissora.

O atendimento foi realizado a partir das 9h, na sala de RH, com o objetivo de facilitar a emissão e renovação das credenciais, além de esclarecer dúvidas sobre os serviços oferecidos pela instituição.

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O Sesc é reconhecido por disponibilizar uma ampla rede de benefícios nas áreas de saúde, lazer, cultura, educação e esportes, incluindo academias, atividades culturais, consultas acessíveis, viagens e eventos.

A iniciativa proporcionou mais praticidade aos colaboradores, ampliando o acesso a serviços que contribuem diretamente para o bem-estar e a qualidade de vida.

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A RECORD Manaus segue investindo em ações que valorizam as pessoas e fortalecem um ambiente de trabalho mais saudável, colaborativo e conectado com as necessidades do dia a dia.