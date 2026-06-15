Projeto RECORD Nos Bairros realiza 7ª edição com serviços gratuitos para população Ação ofereceu atendimentos essenciais, cidadania e programação cultural para moradores da Zona Leste

Divulgação RECORD Manaus

A 7ª edição do RECORD Nos Bairros foi um sucesso e reuniu moradores da Zona Leste em uma manhã marcada por cidadania, prestação de serviços e muita diversão. O evento, realizado no estacionamento do Shopping Phelippe Daou, levou atendimentos gratuitos e atividades para toda a família.

Durante a programação, a população teve acesso a serviços essenciais nas áreas de saúde, bem-estar, estética e emissão de documentos, além de orientações e ações sociais que fizeram a diferença no dia a dia dos participantes.

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O público também aproveitou uma programação especial com atrações musicais que animaram o evento. Subiram ao palco George Japa, Brisiane e Furacão do Calypso, garantindo entretenimento e muita música para os presentes. Apresentações de dança e ritmos com Márcio Prata e o professor Ewerton de Souza (SESI) também fizeram parte da programação.

Os patrocinadores Bemol Farma, Águas de Manaus, PPA Amazonas, Baratão da Carne e BA Elétrica foram essenciais para a iniciativa e reforçam sua confiança em um projeto que já é reconhecido como uma referência entre os manauaras.

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O evento também contou com o apoio de Rebool Camisaria, Magistral, Samel, Shop do Pé, Claro e Wilke Cidade, parceiros importantes para fortalecer a entrega e ampliar o alcance das ações junto à comunidade.

Já os serviços e atendimentos oferecidos ao público foram realizados por instituições como Oncológica do Brasil, Barbeiros Amazonas, Senac, Uninorte, Bemol Farma, Águas de Manaus, Sebrae, Âmbar Energia, Sesi, Sejusc, SES, SEMSA, SEPCD e Sine, garantindo uma programação completa e de grande impacto social.

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Com grande participação popular, o evento reforça o compromisso da Record Manaus em estar cada vez mais próxima da comunidade, promovendo iniciativas que geram impacto positivo e fortalecem a conexão com o público.