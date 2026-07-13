Balanço Geral entra no clima do Dia da Pizza com ação especial e participação ao vivo Ação levou sabor, leveza e momentos descontraídos para a redação da RECORD Manaus

Divulgação RECORD Manaus

A manhã desta quarta-feira (10) ganhou um sabor especial na RECORD Manaus. Em comemoração ao Dia da Pizza, o Balanço Geral entrou no clima da data com uma ação especial que levou descontração para a redação e para o público que acompanhava o programa ao vivo.

Divulgação RECORD Manaus

A iniciativa, realizada em parceria com a Pizzaria Loppiano, promoveu a distribuição de pizzas para a equipe da emissora, criando um ambiente leve e de integração nos bastidores. O momento rendeu interações espontâneas e aproximou ainda mais o público do dia a dia da redação.

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Durante o programa, o apresentador Allison Mota embarcou na proposta e comandou um momento descontraído no ar, misturando sabor e entretenimento com as já tradicionais “fofocas do dia”, arrancando risadas e reforçando o clima especial da ação.

Além da experiência dentro da emissora, a ação também contemplou o público com a distribuição de vouchers, fortalecendo a conexão entre a RECORD Manaus, seus parceiros e os telespectadores.

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Com iniciativas que unem informação, entretenimento e proximidade, a RECORD Manaus segue investindo em experiências que vão além da tela e tornam a programação ainda mais próxima de quem acompanha diariamente.