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Entrevistas com candidatos ao Governo do Amazonas têm ordem definida

Série de entrevistas será realizada pela RECORD Manaus entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro

Record Manaus|Do R7

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Divulgação RECORD Manaus

A RECORD Manaus definiu, por meio de sorteio, a ordem das entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado do Amazonas. A iniciativa faz parte da cobertura eleitoral da emissora e tem como objetivo garantir isonomia e transparência na participação dos candidatos.

As entrevistas serão realizadas entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, com um candidato entrevistado a cada dia.


Confira a ordem definida:

  • 31 de agosto: Roberto Cidade (União Brasil)
  • 1º de setembro: Isael Muduruku (Rede Sustentabilidade)
  • 2 de setembro: Maria do Carmo Seffair (PL)
  • 3 de setembro: David Almeida (Avante)
  • 4 de setembro: Omar Aziz (PSD)

A RECORD Manaus prepara uma cobertura eleitoral voltada à informação e ao esclarecimento do eleitor, com espaço para que os candidatos apresentem suas propostas e posicionamentos sobre temas de interesse do Amazonas.


A cobertura será acompanhada pelos veículos e plataformas da RECORD Manaus.

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