Entrevistas com candidatos ao Governo do Amazonas têm ordem definida Série de entrevistas será realizada pela RECORD Manaus entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro

Divulgação RECORD Manaus

A RECORD Manaus definiu, por meio de sorteio, a ordem das entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado do Amazonas. A iniciativa faz parte da cobertura eleitoral da emissora e tem como objetivo garantir isonomia e transparência na participação dos candidatos.

As entrevistas serão realizadas entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, com um candidato entrevistado a cada dia.

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Confira a ordem definida:

31 de agosto: Roberto Cidade (União Brasil)

Roberto Cidade (União Brasil) 1º de setembro: Isael Muduruku (Rede Sustentabilidade)

Isael Muduruku (Rede Sustentabilidade) 2 de setembro: Maria do Carmo Seffair (PL)

Maria do Carmo Seffair (PL) 3 de setembro: David Almeida (Avante)

David Almeida (Avante) 4 de setembro: Omar Aziz (PSD)

A RECORD Manaus prepara uma cobertura eleitoral voltada à informação e ao esclarecimento do eleitor, com espaço para que os candidatos apresentem suas propostas e posicionamentos sobre temas de interesse do Amazonas.

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A cobertura será acompanhada pelos veículos e plataformas da RECORD Manaus.