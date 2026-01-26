RECORD Belém celebra os 410 anos da capital com o programa especial Celebra Belém Exibido excepcionalmente no horário do Pará Bom D+, o especial foi transmitido ao vivo do Mercado de São Brás, unindo entretenimento, história e relacionamento com o mercado

Divulgação RECORD Belém

A RECORD Belém exibiu, neste sábado (24), o programa especial Celebra Belém, uma produção exclusiva em homenagem aos 410 anos da capital paraense. A atração foi ao ar excepcionalmente no lugar do programa Pará Bom D+, ocupando a grade das 13h05 às 14h50 com transmissão ao vivo diretamente do recém-reformado Mercado de São Brás, um dos maiores símbolos do patrimônio belenense.

Com uma proposta dinâmica e profundamente conectada à identidade local, o especial levou ao ar reportagens produzidas em diferentes pontos da cidade, valorizando a cultura, a história e as tradições do povo de Belém. O palco montado no mercado tornou-se um ponto de encontro e festa, contando com a animação musical da banda Xeiro Verde, que reforçou a sonoridade marcante da Amazônia.

‌



Sob o comando de Amanda Pereira, René Marcelo e Priscilla Amaral, o Celebra Belém evidenciou o compromisso da emissora em produzir conteúdo que aproximam a TV da comunidade e fortalecem o sentimento de pertencimento.

Além da exibição na TV, a RECORD Belém promoveu uma ação de relacionamento no SB Rooftop, onde parceiros e anunciantes desfrutaram de uma experiência gastronômica exclusiva. A iniciativa consolida um modelo de sucesso para a emissora: a integração entre conteúdo de qualidade, valorização do território e presença institucional, ampliando o impacto da marca RECORD junto ao público e ao mercado publicitário.