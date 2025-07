Verão Consciente 2025 – RECORD Belém Ação realizada em várias praias do Pará pela RECORD Belém reforça a importância de um verão mais consciente e sustentável para veranistas. Record Belém|Do R7 23/07/2025 - 14h59 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h31 ) twitter

Divulgação RECORD Belém

O Verão é uma época vibrante e encantadora no estado do Pará, e durante o mês de julho, atinge seu auge, proporcionando uma experiência única para moradores e visitantes. As praias, ilhas e igarapés da região se tornam destinos populares para os amantes do sol e do mar.

O mês de julho é ainda mais especial para os paraenses. Pensando nisso, a RECORD Belém realizou, pelo terceiro ano consecutivo, o projeto Verão Consciente, com o objetivo de conscientizar os veranistas sobre a importância de aproveitar a estação de forma tranquila e organizada. A ação reforçou o cuidado com o meio ambiente, como recolher o lixo na praia, ingerir bastante água e utilizar protetor solar.

As ações ocorreram nos dias 12 e 13, na Praia do Atalaia, no município de Salinópolis; 19 e 20, na Ilha de Mosqueiro (Distrito de Belém); e 26 e 27, na Praia Grande, no Outeiro (Distrito de Belém). Durante o evento, promotoras realizaram abordagens e entregaram brindes personalizados aos veranistas, como lixocar e copos ecológicos. Ao todo, foram mais de 5.000 brindes entregues nos três finais de semana da ação.

O evento contou com a presença dos parceiros Equatorial Energia, que ofereceu serviços especiais, como troca de lâmpadas por LED, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos e muito mais. Também tivemos a participação do Senac, que proporcionou serviços de saúde, beleza e bem-estar, incluindo spa das mãos, tranças estilosas, quick massagem, além de orientações sobre saúde e meio ambiente.

share Divulgação RECORD Belém