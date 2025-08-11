RECORD Belém exibe Pará BOM D+ com música, culinária e homenagem ao Dia dos Pais No último sábado, 09 de agosto, a RECORD Belém levou ao ar emoção, sabor e o ritmo marcante da Aparelhagem CARABÃO. Record Belém|Do R7 11/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h44 ) twitter

O Pará BOM D+ do último sábado (09) foi marcado por muita emoção e celebração pelo Dia dos Pais. A RECORD Belém exibiu um VT especial em homenagem aos pais, com Edson Carvalho, preparado exclusivamente para a data.

O quadro Culinária Pai D’Égua apresentou um novo prato do restaurante Ver-o-Açaí, comandado pelo chef Maurício Façanha, valorizando a gastronomia amazônica com criatividade e sabor.

A música ficou por conta da Aparelhagem CARABAO – O Máximo do Marajó, que levou toda a sua energia e tecnologia ao palco do programa, em um show que antecipou o lançamento oficial de sua nova estrutura, realizado na mesma noite, no estacionamento da Tuna Luso Brasileira, em Belém.

Foi um programa especial, reunindo emoção, tradição, gastronomia e a força cultural da Amazônia para os lares paraenses.

Divulgação RECORD Belém