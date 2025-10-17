RECORD Belém reúne mercado publicitário em happy hour de conexão e insights de negócios Evento “RECORD ON Business” destacou tendências, inovação e o papel estratégico da emissora no fortalecimento do trade paraense

Divulgação RECORD Belém

A RECORD Belém promoveu, na última quinta-feira (16), o “Happy Hour – Conexão e Insights”, um encontro exclusivo que reuniu empresários, profissionais de marketing, publicidade e clientes da emissora. O evento, realizado no Espaço Gourmet da RECORD Belém, teve como tema “RECORD ON Business” e destacou a importância da integração entre mídia, estratégia e inovação no mercado regional.

O ponto alto da noite foi a participação especial de Felipe Snege, Executivo de Negócios de Rede da RECORD São Paulo, que compartilhou tendências e estratégias multiplataforma com foco no futuro do consumo de conteúdo e da publicidade.

Mais do que um momento de confraternização, o happy hour reforçou o compromisso da RECORD Belém em ser uma parceira estratégica do mercado, promovendo conexões de valor e soluções integradas por meio de suas plataformas, como o RECORDPLUS e o R7 PARÁ.

O evento consolidou-se como um espaço de networking e troca de experiências, fortalecendo o relacionamento da emissora com o trade e o setor empresarial paraense.