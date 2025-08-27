Encontro afiliadas da RECORD em Belém
Evento integrou afiliadas da região e debateu estratégias para programação local e regional da RECORD
A RECORD BELÉM recebeu em sua sede o Encontro das Afiliadas da RECORD, evento que acontece desde 2010.
O encontro reuniu representantes das emissoras da região para integração, troca de experiências e discussão de estratégias para fortalecer a programação local e regional.
Entre as afiliadas presentes estavam: Record Capanema, TV Absoluta Redenção, TV Vitória, TV Mania, BMTV Bragança, TV Miriti e TV Conceição do Araguaia, entre outras.
Contou também com a presença de convidados especiais: Veríssimo de Jesus – Assessor Executivo CEO, RECORD SP; Isaías Oliveira – Diretor Executivo, LM Telecom; Jonatha – Engenheiro, LM Telecom.
O evento reforça o compromisso da RECORD BELÉM com a qualidade da programação e a valorização da parceria entre as afiliadas, consolidando a presença da rede em todo o estado do Pará.
