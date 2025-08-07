RECORD Belém estreia novo programa: Pará é Bom D+ Nova atração da RECORD Belém valoriza o melhor do Pará Record Belém|Do R7 07/08/2025 - 16h25 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h25 ) twitter

Divulgação RECORD Belém

O Pará vai ficar ainda mais gostoso, bonito e divertido!

No dia 2 de agosto, às 13h, estreou na RECORD Belém o novo programa Pará Bom D+. A atração chega como um convite para uma verdadeira viagem pelo melhor do nosso estado.

Com quadros de culinária, matérias sobre turismo e cultura popular, o Pará Bom D+ exalta a gastronomia, as belezas naturais e, claro, a alegria da nossa gente. Em cada episódio, os telespectadores vão se encantar com reportagens especiais que valorizam as diferentes regiões paraenses.

A exibição é semanal, sempre no canal 10.1, oferecendo uma oportunidade perfeita para o público se reconectar com as maravilhas do Pará. Prepare-se para descobrir que o nosso estado é realmente Bom D+!

Divulgação RECORD Belém