Sucesso sobre duas rodas: RECORD Belém realiza edição histórica do “Bora de Bike” Mais de 2 mil ciclistas tomam as ruas de Belém em um evento que celebrou saúde, mobilidade urbana e a valorização dos cartões-postais da capital paraense

Belém viveu um dia de pura energia, esporte e superação com mais uma edição consagradora do tradicional Bora de Bike, promovido pela RECORD Belém.

O evento mostrou, mais uma vez, que já faz parte do calendário oficial dos apaixonados por pedal, reunindo uma multidão que transformou as ruas da cidade em um verdadeiro espetáculo sobre duas rodas.

Foram mais de 2.000 ciclistas que encararam, com alegria e espírito esportivo, o percurso de 18 quilômetros, levando cor, movimento e inspiração por onde passaram.

Largada em um dos cartões-postais da cidade

A concentração e a largada aconteceram no belíssimo Portal da Amazônia, um dos maiores e mais encantadores espaços de lazer de Belém, às margens do Rio Guamá. O local, conhecido por sua orla revitalizada e vista privilegiada, foi o cenário perfeito para dar início a essa grande celebração do esporte.

Um tour pela história e pela modernidade de BelémO trajeto foi um verdadeiro passeio cultural sobre duas rodas. O pelotão atravessou diversos bairros, levando a vibração do evento para toda a cidade, passou pelas ruas históricas da Cidade Velha, seguiu pela impressionante Nova Doca e fez questão de marcar presença em frente ao icônico Mercado do Ver-o-Peso, símbolo máximo da identidade paraense.

Chegada com festa e emoção

De volta ao Portal da Amazônia, a comemoração continuou. Os participantes foram recebidos com uma estrutura completa de acolhimento, incluindo distribuição de frutas para hidratação e reposição de energias, além de sorteio de diversos prêmios. Para encerrar em grande estilo, um grande show colocou todo mundo para dançar e celebrar.

O Bora de Bike, da RECORD Belém, reafirma seu compromisso com a promoção da saúde, do lazer e com a valorização dos espaços urbanos, fortalecendo o espírito comunitário e o amor pela cidade das mangueiras.