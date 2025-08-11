RECORD Belém acompanha a 26ª SuperNorte, maior evento supermercadista da Amazônia Convenção discute negócios sustentáveis no contexto da COP30 e impulsiona pequenos empreendedores com apoio da ASPAS e Sebrae Record Belém|Do R7 11/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h43 ) twitter

Divulgação RECORD Belém

A RECORD Belém realizou a cobertura da 26ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte), realizada de 7 a 9 de agosto no Hangar – Centro de Convenções, em Belém. Organizado pela ASPAS (Associação Paraense de Supermercados), o evento adotou o tema “Negócios Sustentáveis: Tempo de Avançar com a COP30”, conectando o setor supermercadista às discussões globais sobre sustentabilidade e desenvolvimento regional.

Segundo Jorge Portugal, presidente da ASPAS, a edição reuniu mais de 30 mil visitantes e movimentou cerca de R$ 75 milhões em negócios. A feira contou com 69 expositores e, neste ano, destacou-se a participação do Sebrae, que apresentou produtos de 36 pequenos negócios da Amazônia no Espaço Sebrae, fruto da parceria entre as unidades do Pará, Amapá e Roraima.

Para o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, a presença na SuperNorte reforça a missão da instituição de apoiar o empreendedorismo de forma estratégica. “Queremos garantir que os pequenos negócios da Amazônia ganhem espaço e reconhecimento nas prateleiras do varejo regional e nacional. Nossa atuação na Super Norte 2025 é também uma preparação para a COP30, momento em que o mundo estará voltado para Belém e para o potencial transformador da economia amazônica”, destaca.

Divulgação RECORD Belém