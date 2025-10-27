E3: Experiências e soluções inovadoras marcam 1ª edição do evento em Macapá Encontro de Empreendedorismo reuniu empresários, autoridades e palestrantes renomados no Teatro Municipal na noite de quinta-feira (23).

Divulgação TV Equinócio

Macapá (AP) — A primeira edição do Encontro Equinócio de Empreendedorismo (E3) movimentou o Teatro Municipal de Macapá – Fernando Canto, na noite de quinta-feira (23). O evento integrou a programação inaugural do novo espaço cultural da capital amapaense, localizado próximo à orla da cidade.

Palestras inspiradoras e troca de experiências

Reunindo empresários de destaque, startups locais e palestrantes de renome nacional, o E3 promoveu um ambiente de inspiração, inovação e networking.

Entre os convidados, estiveram o fundador do Grupo Maracá, Adiomar Veronese, o empresário Levi Abreu e o especialista em gestão e liderança Sandro Magaldi, conhecido nacionalmente por seu trabalho em estratégias empresariais e inovação.

O público lotou o teatro para acompanhar os painéis, que abordaram tendências de mercado, gestão de negócios e soluções para o desenvolvimento econômico do Amapá.

Autoridades e lideranças prestigiam o evento

O E3 também contou com a presença de lideranças políticas e empresariais, como o prefeito de Macapá, Antônio Furlan, e o empresário Jaime Nunes, que destacaram a importância do empreendedorismo como motor de transformação social e econômica.

Os debates sobre o setor do petróleo, um dos temas centrais da noite, trouxeram reflexões sobre as oportunidades de crescimento para o estado, com foco em sustentabilidade e inovação.

E3 quer se consolidar como referência no Norte

Idealizado pelo Grupo Equinócio, afiliado da Record TV Amapá, o E3 – Encontro Equinócio de Empreendedorismo nasce com o propósito de se tornar um marco no calendário de eventos do Norte do país.

Com o lema “Inspirar, Conectar e Transformar”, o evento busca fortalecer o ecossistema empreendedor amapaense, oferecendo insights, conexões e ferramentas práticas para impulsionar negócios locais.

A escolha de um palestrante do porte de Sandro Magaldi reflete a ambição do Grupo Equinócio em posicionar o Amapá como protagonista no cenário do empreendedorismo brasileiro.

Um novo tempo para o empreendedorismo amapaense

Com o sucesso da primeira edição, o E3 se firma como uma plataforma de ideias e conexões, reunindo pessoas que acreditam no potencial do Amapá para crescer de forma inovadora e sustentável.

O Grupo Equinócio já sinalizou que o evento deverá entrar para o calendário anual de empreendedorismo da região, fortalecendo a rede de empreendedores, investidores e líderes locais.

Confira o video do evento: