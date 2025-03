Segunda rodada do Amapazão Sicredi começou nesta quinta-feira Após 1ª rodada com 11 gols em quatro rodadas, estadual vira para 2ª rodada com clássicos acirrados. TV Equinócio|Do R7 14/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 09h25 ) twitter

Divulgação TV Equinócio

O Amapazão Sicredi começou com força máxima, completou a 1ª rodada com quatro jogos e 11 gols, e, nesta quinta-feira (13), vira para a 2ª rodada com Cristal e Trem, às 20h, no estádio Zerão.

O campeonato proporciona clássicos que prometem ser ainda mais acirrados. Todos os detalhes do Amapazão Sicredi você acompanha aqui, pelo Grupo Equinócio de Comunicações.

Resultados da 1ª rodada:

- Trem 3x1 Portuguesa

- Oratório 3x1 Cristal

- Independente 2x0 Santana

- Santos-AP 1x0 Ypiranga

Jogos da 2ª rodada:

- Cristal x Trem (quinta 13, às 20h, Estádio Zerão)

- Santana x Portuguesa (sexta 14, às 20h, Estádio Zerão)

- Ypiranga x Oratório (sábado 15, às 16h, Estádio Zerão)

- Independente x Santos (domingo 16, às 20h, Estádio Zerão)

Confira os melhores lances registrados pelas lentes da nossa cobertura:

Matéria por: Caio Coutinho.