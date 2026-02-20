Em mais um ano na transmissão do carnaval amapaense, a TV Equinócio fez sucesso em um espetáculo multiplataforma Pelo segundo ano, o grupo Equinócio de Comunicação inova e fez a maior cobertura dos foliões em 2026

Divulgação TV Equinócio Carro da escola de samba Boêmios do Laguinho

Por Marcelo Beijamim

Em umas das datas mais aguardados do ano, a TV Equinócio contou com mais de 26 horas de transmissão do carnaval amapaense, incluindo TV aberta, rádio e plataformas digitais. Aproximando os brincantes com os amantes da folia que não puderam ‘pular’ ou estar presentes nesta festividade.

A jornada começou na sexta-feira (13) de carnaval e seguiu até segunda-feira (16) a noite, na cobertura oficial dos desfiles das escolas de samba no sambódromo Ivaldo Veras de Macapá e na Orla Folia da capital. Na sexta-feira, com mais de 8 horas de transmissão ao vivo direto do sambódromo. No sábado, a programação seguiu com mais de 10 horas de transmissão do sambódromo e na Orla da cidade, com transmissão ao vivo e simultânea na tv, rádio e nas plataformas digitais, com um timaço a frente dessas transmissões.

No domingo (15) e segunda-feira (16) a programação totalizou mais de 8 horas ao vivo de transmissão e foi feita exclusivamente do carnaval da orla folia, que também foi transmitido ao vivo, na integra, mostrando toda a animação dos foliões e brincantes. Com atrações regionais e nacionais, com o público amapaense e turista, que puderam prestigiar e acompanhar os shows de onde estavam.

Ao todos, foram mais de 26 horas de transmissão, nos quatros dias de folia. Entre entradas ao vivo e interação com os carnavalescos, várias ‘mãos’ trabalharam apara manter e levar toda essa cobertura para os telespectadores e ouvintes.

Em 2026, O Grupo Equinócio de Comunicação completou seu oitavo ano consecutivo como a transmissora oficial do carnaval de Macapá, com exceção para os anos de 2021 e 2022 que não houve em virtude da pandemia de Covid-19. Desde 2017, o primeiro ano de transmissão, muita coisa mudou.

O grupo foi se reinventando, aprimorando e melhorando a cada ano de transmissão, e com apoio da tecnologia e artes visual, a TV Equinócio levou até ao telespectador uma transmissão limpa e de qualidade de norte a sul do estado. E para aqueles que estão fora do estado, conseguiram acompanhar através das plataformas digitais. Esse foi o jeito de aproximar ainda mais o público com o carnaval amapaense.

RESUMO DA PRIMEIRA NOITE DE DESFILES DO SAMBÓDROMO

A Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá abriu os desfiles no Sambódromo Ivaldo Veras de Macapá. A escola trouxe para este ano como enredo “O Ouro negro é o meu tesouro da margem Equatorial”, que foi inspirado nas riquezas do Amapá e no potencial energético e econômico da margem equatorial. A segunda escola da noite foi a Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha, que contou as superstições e crenças popular e que alimentam o imaginário da cultura amapaense, através do enredo “Uma fascinante viagem pelas crendices e superstições de um povo: sorte ou azar?”.

O Grêmio Recreativo e Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal abriu os desfiles do grupo especial. A escola levou para o sambódromo o enredo “Transfronteira de sonhos - bem-vindo à Guiana Francesa”, destacando a fronteira da Guiana com o Amapá aproxima povos, histórias e sonhos. Com o enredo “Xeque-Mate: Quem Dá as Cartas é a Favela!”, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela trouxe uma mensagem de protagonismo e resistência. A última escola da noite foi a Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho contou a história de “Sodoma e Gomorra: do pecado a redenção”, uma releitura marcada por mensagem de reflexão e transformação.

RESUMO DA SEGUNDA NOITE DE DESFILES DO SAMBÓDROMO

Quem ficou responsável por abrir os desfiles das escolas samba foi a Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade com o enredo “O Tambor que Liberta – A História dos Tambores proibidos", frisando as origens, beleza e os mistérios dos tambores que fazem parte do cotidiano amapaense. Fechando os desfiles do grupo de acesso, a Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte contou sobre a exploração de petróleo no Amapá através do enredo “Amazonas, o que diz a tua foz? da preservação ao progresso!”.

Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo, levou para Evaldo Veras o enredo “Iyagbá Nanã: o Brasil começa no mangue”, destacando a importância e conscientização sobre os manguezais brasileiros. A segunda escola da noite a desfilar pelo grupo especial foi a Associação Recreativa Cultural Escola Piratas da Batucada, levando a história do brega, com enredo “Na frequência do amor, o ritmo é brega” um ritmo bastante popular na região norte. Fechando o carnaval de Macapá, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados destacou a ancestralidade com o enredo “Toque o Alujá para o alafim de OIÓ: a ancestralidade que ecoa nos sagrados tambores do Piratas Estilizados”.

APURAÇÃO DAS ESCOLAS

A Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho é a grande campeã do carnaval 2026 de Macapá-AP. A escola não conquistava o título desde 2014 e após 12 anos em jejum, a Boêmios conquistou a vigésimo nono título de maior campeã do carnaval da Amazônia, com o enredo "Sodoma e Gomorra: do pecado a redenção“, que levou para avenida uma releitura artística e simbólica da antiga narrativa bíblica de cidades que, ao longo da história, tornaram-se sinônimos do excesso, da luxúria e da punição divina.

“O resultado que aconteceu aqui hoje é uma retribuição. [...] Hoje vamos pegar o troféu que é nosso de direito e comemorar o bicampeonato”, disse um dos integrantes da Boêmios.

Divulgação TV Equinócio Represente da escola de samba Boêmios do Laguinho Foto: Manoel Júnior

A escola fechou o primeiro dia de desfiles no Sambódromo de Macapá, Ivaldo Verás, com muita alegria, brilho e uma verdadeira explosão de luz na avenida. Quem também desfilou e conquistou o segundo lugar foi a Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo, que trouxe para o segundo dia dos desfilies o enredo "Iyagbá Nanã: o Brasil começa no mangue“. A escola abordou uma leitura simbólica e histórica da formação do Brasil a partir de seus territórios originários, destacando o mangue como lugar de nascimento da vida, da cultura e da própria civilização.

Divulgação TV Equinócio Carro abre alas da escola de Samba Império do Povo

A disputa entre as duas escolas, Boêmios e Império do Povo, foi acirrada do início ao fim. A cada ponto lido pelo locutor da apuração demostrava o nervosismo e tensão dos representantes das escolas. A grande campeã carnaval 2026 só foi conhecida no último quesito e na última nota, oficializando Boêmios do Laguinho com 180,8 pontos, seguindo da Império do Povo com 180,4 pontos como a vice-campeã.

“é como se fosse um título para a escola. Quando a gente fizer a avaliação das notas, vamos entender que o segundo lugar vai ter mais valor do que o primeiro lugar para a gente”, afirma o presidente da Império do Povo, Wesley Braga.

Divulgação TV Equinócio Wesley Braga, presidente da Império do Povo Foto: Manoel Júnior

A Associação Recreativa Cultural Escola Piratas da batucada, campeã do ano passado, acabou ficando em último lugar, com 179,4 pontos e foi rebaixado para o grupo de acesso. Feito que nunca tinha acontecido na história da escola de samba.

A campeã do grupo de acesso, Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Zona Norte, ganha uma vaga no grupo especial em 2027 no lugar do Piratas Estilizados, após conquistar 180 pontos. Mesmo começando a apuração com menos dois décimos por terminar o desfile com dois minutos após o tempo regulamentar.

Divulgação TV Equinócio Carro abre alas da escola Império da Zona Norte

“é uma sensação nova. Cada ano é um desfile diferente, um espetáculo diferente, uma sensação diferente. Esse ano ainda foi mais apreensivo porque a gente já começou com menos dois décimos, mas graças a deus a gente conseguiu recuperar! Não é atoa que a consequência foi o título.”, afirmou Michelle Carvalho, presidente da Império da Zona Norte.

Divulgação TV Equinócio Michele Carvalho, presidente da Império da Zona Norte Foto: Manoel Júnior

As notas da Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade, do grupo de acesso, nem chegaram a serem abertos em virtude de uma penalização aplicada a escola por estourar o tempo regulamentar previsto no manual da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (LIESAP).

As escolas foram avaliadas em 9 quesitos: Enredo; Samba-Enredo; Bateria; Alegorias; Fantasias; Comissão de Frente; Mestre-Sala e Porta-Bandeira; Evolução e Harmonia.

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO ESPECIAL:

1. Boêmios do Laguinho – 180,8 pontos.

2. Império do Povo – 180,4 pontos.

3. Maracatu da Favela – 180,2 pontos.

4. Piratas Estilizados – 179,6 pontos.

5. Unidos do Buritizal – 179,8 pontos.

6. Piratas da Batucada – 179,4 pontos.

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO DE ACESSO:

1. Império da Zona Norte: 180 pontos.

2. Emissário da Cegonha: 179,1 pontos.

3. Embaixada do Samba: 176,3 pontos.

4. Império Solidariedade – Desclassificada.